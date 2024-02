Zelenskõi vabastas Zalužnõi ja nimetas uueks Ukraina relvajõudude juhiks Sõrskõi

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on nimetanud uueks relvajõudude ülemaks Oleksandr Sõrskõi.

Oma sotsiaalmeedia postituses ütles Ukraina president, et tänas Zalužnõid riigi kaitsemise eest. Tema sõnul räägiti kohtumisel relvajõudude nõudmistest ning arutleti, kes võiks olla osa Ukraina relvajõudude uuenenud juhtkonnast.

„Nüüd on aeg selliseks uuendamiseks,“ lisas Zelenskõi.

Samuti märkis president postituses, et ta tegi Zalužnõile ettepaneku jääda meeskonna liikmeks. Juba mõnda aega on spekuleeritud, et sõjaväeülem tagandatakse peagi.