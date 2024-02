FOTOD | Juhan Smuuli bareljeefi juurde paigaldati ruutkood kirjaniku punamineviku kohta

Jaanuaris kirjutas Eesti Päevaleht , et kuigi mullu kevadel lubas kirjanike liidu juht Tiit Aleksejev mõne nädala jooksul Juhan Smuuli bareljeefile kirjaniku punaminevikule viitavad infotahvlid lisada, ei olnud seda seni tehtud.

Täna, 8. veebruaril on ruutkood nüüd olemas.

„Eesmärk on näidata ajaloo mõlemat poolust, nii heledat kui tumedat,“ ütles kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev. „Ajalugu muuta pole võimalik ja teda endale parasjagu sobivaks looks vormida poleks õige. Milline on algse bareljeefi edasine saatus jääb kirjanike liidu kui organisatsiooni otsustada.“