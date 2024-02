Soome valitsus otsustas idapiiri kinni jätta veel vähemalt aprilli keskpaigani

„Vastupidi, saadud informatsioon kinnitab seda hinnangut, et Venemaa jätkab oma hübriidoperatsiooni. On põhjust oletada, et käsil on pikaaegne olukord. Venemaa piiri lähedases piirkonnas on vähemalt sadu, aga tõenäoliselt tuhandeid migrante, kes ootavad võimalust Soome edasi liikuda,“ öeldakse Rantaneni pressiteates.