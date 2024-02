Tallinn loob munitsipaalpolitsei toetamiseks vabatahtlikest linnatöötajatest kriisireservi

Abilinnapea Tiit Teriku sõnul on linnavalitsuse jaoks oluline kriisikindluse tõstmine ja elanike turvatunde tõstmine. „Selle saavutamiseks on rida erinevaid tegevusi, alates varjumiskohtade rajamisest ja kerksuskeskuste loomisest kuni kriisvaru planeerimise ja elanike koolitusteni. Linnaasutuste töötajatest koosneva ülelinnalise reservi loomine on samuti üks neist sammudest, mida kriisivalmiduse tõstmiseks teeme,“ rääkis ta.

Kriisideks valmisoleku alase ennetustegevuse ja reaalsete kriiside tekkimisel linnas on munitsipaalpolitseil juhtiv roll. Munitsipaalpolitsei on ka vabatahtlike kriisireservi koordineerija ja koolitaja ning teeb projektis koostööd päästeameti, kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti ning Punase Ristiga.

Munitsipaalpolitsei kriisivalmiduse sektori juhi Margo Irve sõnul on vabatahtlike reserv oluline teenuste toimepidevuse tagamiseks kriisiaegadel. „Erinevad kriisid on meile näidanud, kui oluline on hädaolukorra tekkides nendeks valmis olla. Vabatahtlikud abistavad evakuatsioonikohtades, kriisistaabis või kerksuskeskustes, et tagada omavalitsuse teenuste toimimine ja pakkuda elanikele abi,“ selgitas ta.