Lumekontroll tehtud! Otepää võõrustab nädalavahetusel maailma parimaid kahevõistlejaid

Kui jaanuari lõpus pistsid kahevõistlejad rinda Saksamaal Schonachis valitsenud lumepuudusega, siis äsja tehtud lumekontroll kinnitas, et Otepää on valmis MK-etappi korraldama ning sealsed lumeolud on ideaalilähedased.

Võistluste korraldaja ning Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit sõnas, et pigem tuli jaanuarikuu jooksul tegeleda Otepääl probleemiga, kus lund oli isegi liiga palju. Seega pidi korraldusmeeskond tegelema lume äraveo ning hüppemäe stabiliseerimisega. „FIS-i tehtud lumekontroll andis aga kinnituse, et nii hüppemägi kui ka 2,5 km suusarada on valmis ning võistlejaid ootavad Tehvandi spordikeskuses ideaalsed tingimused,“ lisas Loit.

Kahevõistluse MK-etapi tehniline juht Suzanne Tahk kinnitas, et Otepää on valmis võtma vastu maailma parimaid kahevõistlejaid. „Vaadates hetkeolukorda, on suusahüppemäe lumi toodetud ja mägi on valmis võistluseks,“ kommenteeris ta olukorda Otepääl. Tahk lisas, et 2,5 km pikkune murdmaarada on piisava lumekattega ning lähiajal on oodata ka miinuskraade ning kerget lumesadu, mis tagavad vajadused täiendava katte võimaluse.

Otepääle on oodata kõiki tugevaid kahevõistlejaid, sealhulgas Eesti parimat kahevõistlejat Kristjan Ilvest ja MK-etapi üldliidrit Jarl Magnus Riiberit. Hetkel MK-sarja üldarvestuses juhtiv Jarl Magnus Riiber omab kokkuvõttes 1070 punkti, samas kui Kristjan Ilves on viiendal kohal 566 punktiga. Mõlemad sportlased on näidanud head stabiilsust, kuid Otepääl võib esi viisikusse jõudmiseks olla piisav ka väga hea hüpe. Seni on Kristjan Ilves jõudnud MK-sarjas poodiumile kolmel korral.

Teiste seas on stardis ka Julian Schmid, kes eelmisel hooajal võitis kolm etapivõitu. Lisaks ka norralane Jens Luras Oftebro, kes on Riiberi ja Lamparteri kõrval ainus, kes sel hooajal võitnud kuldmedali MK-etapil. Stardinimekirjast leiab ka Johannes Lamparteri, Stefan Retteneggeri, Thomas Retteneggeri, Jörgen Graabaki, Vinzenz Geigeri ja paljud teised.

Lisaks põnevale võistlusele on mitmeid põhjuseid, miks tasub Otepääle kohale tulla. Terve nädalavahetus on täidetud mitmekülgse programmiga, mis pakub meelelahutust tervele perele. Viessmann FIS Kahevõistluse MK Otepää maailmakarikaetapi pileteid saab eelmüügist soetada Piletitaskus ning võistlusprogrammiga saab tutvuda kodulehel . Kuni 11-aastased lapsed pääsevad võistlusi vaatama dokumendi alusel tasuta. Reedel ja laupäeval toimuvatele järelpidudele on oodatud kõik huvilised ning pileteid saab osta kohapealt. Järelpidude vanusepiirang on 18+.