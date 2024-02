Kambjas tähistatakse 230 aasta möödumist esimesest eestikeelsest koorilaulust

Esimest korda on kirjalikult mainitud eestikeelsest koorilaulu just sel aastal, kui Prantsusmaal õiendati arveid revolutsionääridega. 230 aastat tagasi ehk 1794. aastal uputas Suur Prantsuse revolutsioon end verre, hukates sel aastal ka revolutsiooni ühe arhitekti Maximilien Robespierre.

Kristjan Luhamets on kirjutanud, et siin rahulikul Liivimaal pani 1794. aastal Kambja vallas kirikuõpetaja Heinrich Andreas Erxleben lapsed koorikaupa laulma. See on ka põhjuseks, miks Kambjat saab pidada Eesti koorilaulu hälliks.