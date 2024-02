VIDEO ja FOTOD | Tallinna ringteel põrkasid kokku 11 sõidukit. Liiklus on taas avatud

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Sander Leinberg ütles, et ahelavariis põrkasid kokku 11 sõidukit. Õnnetuses keegi vigastada ei saanud ja tegemist on kindlustusjuhtumiga.

Esialgsetel andmetel toimus õnnetus libeda tee tõttu, kuid täpne õnnetuse põhjus on veel selgitamisel. Politseinikud tegid kindlaks, et kõik autojuhid olid kained ja neil oli juhtumisõigus.

Transpordiamet palub liiklejatel arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning tuleb valida teeoludele vastav sõidustiil.

Häirekeskuse kriiside ja toimepidevuse ekspert Rein Olesk ütles, et PPA määras ära ohuala, mille raadiusesse saabudes said kõik SIM-kaardiga seadmed ohuteavituse sõnumi.

Igal ohuteavituse sõnumil on ohuala piirkond ning periood, mil sõnumid ohualas viibivatele SIM-kaardiga seadmetele saadetakse. See tähendab, et ohuteavituse sõnumi saavad kõik SIM-kaardiga seadmed, mis asuvad teavituse väljasaatmise ajal ohualas.

Samas võivad ohuteavituse sõnumeid saada tagantjärele ka need elanikud, kes saabuvad ohualasse pärast ohuteavituse esmast väljasaatmist – seda juhul, kui ohuteavituse sõnumi periood on veel aktiivne. Mõnel juhul jõuavad EE-alarmi SMS-id ka ohuala piiridest väljapoole ning see sõltub sellest, millise telefonimastiga mobiiltelefon seotud on.