Kindlustusandjate kogutud kindlustusmaksete summa ületas esmakordselt 600 miljoni euro piiri

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on kindlustusmaksete kasv olnud ootuspärane. „Klientide ja kindlustuslepingute arv on kasvanud mitme kindlustusteenuse raames ja inflatsioon on hindu tõstnud, mistõttu on ka kindlustusmaksete kogusumma suurenenud,“ ütles Piirsalu.