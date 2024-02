Udmurtia raketitehases võis toimuda plahvatus

Uudisteagentuur TASS teatas õhtul kella poole kaheksa ajal, et tegemist ei olnud õnnetusega, vaid raketimootori valmistamise programmile vastava katsetusega. TASS tugineb oma väidetes Iževski oblasti päästeameti teatele.

Votkinski tehas toodab mitmeid erinevaid rakette, sealhulgas ballistilisi rakette Iskander-M, kuid just mandritevahelised ballistilised raketid on tehase kuulsaks teinud. Tehase toodangu hulka kuuluvad ka allveelaevadelt välja lastavad ballistilised raketid Bulava.

Tehas toodab tuumasõja jaoks mõeldud mandritevahelisi rakette Topol-M ja selle uuemaid versioone, mis on tuntud kui Jars. Topol-M on läänes tuntud ka NATO nimetuse SS-27 all.