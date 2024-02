Iisrael lükkas terroristide relvarahupakkumise tagasi

„Me ei ole võtnud mingeid kohustusi. Me ei ole kohustunud täitma ühtegi Hamasi luululist nõudmist, mis puudutab terroriste (ja nende vabastamist -toim), kelle kätel on veri,“ ütles Netanyahu. „Ei ole mingit kohustust – peavad toimuma läbirääkimised, see on protsess, ja hetkel, mida ma Hamasi poolt näen, seda ei toimu.“