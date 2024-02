Surnuna leitud vastsündinu ema otsingud jätkuvad kolmandat päeva

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin ütles täna õhtul, et politseinikud alustasid täna hommikul uuesti maastikuotsingut Suure-Lähtru küla piirkonnas Läänemaal.

„Kammime veelkord suuremate jõududega läbi kogu piirkonna ja suurendame otsinguala, et veenduda, et oleme leidnud ja talletanud kõik võimalikud jäljed ja infokillud, mis piirkonnas olla võivad. Aktiivselt oleme ka terve tänase päeva tegelenud kogutud info ja laekunud vihjete kontrollimisega. Ka praeguse seisuga töötame erinevate infode kontrollimisega,“ rääkis Taratuhin.

Samal ajal kui politseinikud püüavad leida täiendavat informatsiooni, tegelevad eksperdid ja kohtuarstid kogutud jälgede hindamise ja analüüsiga. „Seda selleks, et saaksime võimalikult kiiresti juurde nendel tuginevat infot, mis aitaks meil kitsendada ja paremini sihistada oma otsinguid,“ selgitas jaoskonna juht.

Otsingutele ja juhtumi uurimisele on politsei kaasanud abipolitseinikke ning kolleege prokuratuurist, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist ning ka mujalt. „Jätkame info kogumise ja kontrollimisega ka järgmistel päevadel. Loodame väga, et leiame otsitava naise ja ta saab vajalikku abi ning saame välja selgitada nii teda ennast kui ka kogukonda vapustanud juhtumi täpsemad asjaolud,“ ütles Taratuhin.

Vastsündinu leiti surnuna

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin rääkis teisipäeva õhtul, et politsei sai esmaspäeval teate, et Läänemaal Lääne-Nigula vallas Suure-Lähtru külas leiti vastsündinu surnukeha. “Surnukeha oli leidnud ja teataja maja juurde toonud pere koer,“ tunnistas ta. „Politsei reageeris väljakutsele kohe ja kuna saabunud infole tuginedes ei olnud leitud lapse ema teada, siis alustati koheselt piirkonnas otsingutega, et leida vastsündinu ema.“