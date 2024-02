ERISAADE | Ansip: kõrge Euroopa ameti jutud seoses Kaja Kallasega teenivad eeskätt ta enda huve

Saade on salvestatud kolmapäeva hommikul enne seda, kui sai avalikuks Kaja Kallase kriitika Andrus Ansipi suunal ning ettepanek Ansipile mitte kandideerida Euroopa Parlamenti.

Nagu Politico oma 18. jaanuari loos kirjutab, on kõrgete ametitega spekuleerimine Brüsseli ja Strasbourgi mullis olijate lemmikajaviide. Sellega nõustus ka Tagatoaga rääkinud sotsiaaldemokraadist eurosaadik Marina Kaljurand ning ka reformierakondlane Andrus Ansip, kellele Kaja Kallas täna sõja kuulutas, soovitades Euroopa Parlamenti Reformierakonna nimekirjas mitte kandideerida.

Ansip polnud nõus ajakirjaniku väitega sellest, et Brüsselis räägivad kõik Kaja Kallasest kui võimalikust järgmisest EL-i välispealikust. „Me kindlasti ei peaks ajama kõrgeks ootusi, et nüüd on Eesti kord saada endale üks neljast tähtsast ametikohast,“ ütles ta. Ta selgitas, et kui võtta eelduseks, et kõik 27 riiki peaksid ühe neljast tähtsamast ametist, võtaks see aega kuue EL-i viie aasta pikkuse valitsemisperioodi jagu. Kui Eesti peaks saama „auhindu“ proportsionaalselt oma rahvaarvuga, tuleb Ansipi sõnul tähtsat kohta odata 400 aastat.

„Meil ei ole väga põhjust solvunud olla, kui me [seda ametikohta] ka seekord ei saa. Peaksime hoopis mõtlema – Soome, Rootsi, Taani ja ka väga paljud teised liikmesriigid, kes on ammu enne meid Euroopa Liidus olnud, pole ka ühtegi tähtsat ametikohta saanud. Tuleb oma aeg ära oodata, aga kui peaksime selle koha saama, tuleks sellele vaadata kui väga suurele imele. See päris normaalne ei ole,“ avas Andrus Ansip.

Üks spekulatsioon paljudest

„Et spekuleeritakse kõrgete ametikohtadega, on loomulik, seda on alati tehtud,“ ütles Marina Kaljurand. „Ma mäletan väga hästi seda, kui käisid spekulatsioonid, et Toomas Hendrik Ilves võiks saada NATO peasekretäriks. Mäletate OECD peasekretäri valimisi? On loomulik, et kui sinu enda riigijuht on kuskil valikus ära nimetatud, pööratakse sellele tähelepanu,“ lisas ta.