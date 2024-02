Maris Lauri peaministri kirjast: kaks täiskasvanud inimest saavad täiesti vabalt omavahel suhelda ja asjad selgeks rääkida

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS viimaste andmete järgi on reformierakonna toetus 16,7 protsenti, mis teeb sellest populaarsuselt kolmanda erakonna. Erakonna reiting on endiselt languses ning lausa madalaimal tasemel alates 2019. aastast.

Reformierakonna aseesimees Maris Lauri ütles Delfile, et teatud asjaolud on erakonna reitingut alla toonud. „Teatud otsused, teatud tegevused ja tegemata jätmised, millele ühiskond on vastavalt niimoodi reageerinudki.“ Lauri nentis, et erakonna reitingu juures midagi rõõmustavat ei ole.

„Mina leian, et igas olukorras kui sa teed oma asju, siis sa pead need läbi mõtlema. Mõned asjad võivad minna viltu, mõned asjad võivad õnnestuda ja kõikidest nendest asjadest tuleb õppida, nii vigadest kui õnnestumistest tuleb õppida. Tuleb teha korrektsioonid ja muutused,“ rääkis ta. „Elu ei saa ka poliitikas sättida reitingute järgi, aga reitingud on signaal, mida ühiskond arvab toimuvast ja ka seda tuleb mõista.“

Reformierakonna sisekliimat kirjeldas Lauri sõnaga „ootus“.

Peaminister Kaja Kallas saatis täna Reformierakonna siselisti avaliku kirja, kus ta ütles, et Andrus Ansip on süstemaatiliselt kahjustanud erakonna mainet ja ei peaks kandideerima europarlamendi valimistel.

„Ma arvan, et see kiri avalikkuses ja niimoodi laialt saadetuna oleks pidanud jääma tegemata. Kaks täiskasvanud inimest saavad täiesti vabalt omavahel suhelda ja asjad selgeks rääkida. Seda ei ole vaja laotada ei erakonna sees laiali ega ka avalikkuse ees,“ hindas Lauri.