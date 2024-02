Nikki Haley kaotas Nevada osariigi eelvalimised, kuigi oli ainus kandidaat

Osariigi kuberner oli kutsunud nii hääletama protestiks selle vastu, et Haley ei osale homme toimuval hääletusel, mida nimetatakse caucus’eks. Seal ei ole omakorda vastast Trumpil.

Need valimised ei olnud aga siduvad, sest vabariiklik partei ei tunnusta neid. Seega ei ole tulemusel mingit ametlikku mõju. Küll aga peegeldab see Trumpi tugevust.

See, et Nevadas toimuvad kahed eelvalimised, on vabariiklaste ja demokraatide vaidluse tagajärg osariigi kongressis. 2021. aastal võeti nimelt vastu seadus caucus’elt primary’le ülemineku kohta.