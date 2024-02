Andrus Ansip: Kaja Kallase väiklased arusaamad hoopis motiveerivad mind kandideerima

Varasem Reformierakonna esimees ütles, et on alati kaitsnud erakonna põhimõtteid. „[Olen kaitsnud] seda maailmavaadet, mis on hoidnud Reformierakonda pikka aega Eesti kõige tugevama erakonnana. Leian, et Kaja Kallas pole valitsust ega erakonda hästi juhtinud. Reformierakonna aluspõhimõtteid rikkudes on ta kaotanud Eesti rahva usalduse. Usalduse kaotus pole olnud vältimatu, see on konkreetsete tegevuste ja tegemata jätmiste tagajärg,“ leidis praegune Euroopa Parlamendi saadik.