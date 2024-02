Kreml: Tucker Carlsoni positsioon erineb kontrastselt traditsioonilise anglosaksi meedia omast

Ajakirjanikud küsisid Peskovilt, miks otsustas Putin anda intervjuu just Carlsonile, vahendab Meduza.

„Tal on positsioon, mis erineb ülejäänutest. See ei ole mingil viisil Vene-meelne, Ukraina-meelne, see on pigem Ameerika-meelne, aga vähemalt erineb see kontrastselt traditsioonilise anglosaksi meedia positsioonist,“ lausus Peskov.

Vastuseks palvele jagada muljeid Putini vestlusest Carlsoniga ütles Peskov: „Sedamööda, kuidas seda ette valmistatakse, kui see välja tuleb, saate te ise võimaluse oma muljed saada.“

Ajalehe Wall Street Journal andmetel võidakse intervjuu ilmutada homme. Carlson ise teatas, et see pannakse üles tema kontole X-is ja veebilehele TuckerCarlson.com.

Peskovilt taheti kommentaari ka selle Carlsoni väite kohta, et viimasel ajal ei ole ükski lääne ajakirjanik Putinit intervjueerinud. Küsiti, kas vastab tõele, et alates täiemahulise sõja algusest Ukrainas ei ole Kreml saanud lääne meedialt ühtki intervjuutaotlust.

Peskov ütles, et Kreml on saanud palju taotlusi, aga lääne meediakanalitelt, „millel on ühekülgne positsioon“.

„Härra Carlsonil ei ole õigus. Tegelikult ei saa ta seda teada. Me saame palju taotlusi intervjuudeks presidendiga, aga peamiselt, kui see puudutab kollektiivse lääne riike, käib jutt suurest võrgumeediast: traditsioonilistest telekanalitest, suurtest ajalehtedest, mis ei saa kuidagi kiidelda katsetega kas või näha välja erapooletu toimuva kajastamise plaanis. Loomulikult mingit soovi sellise meediaga suhelda ei ole. Ja vaevalt on sellel mõtetki, vaevalt saab sellest mingit kasu olla,“ ütles Peskov.