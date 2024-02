NIMEKIRI | Vaata, keda tunnustati tänavu riiklike teenetemärkidega

Eesti tänab ja tunnustab teadlasi, kes on oma tööga aidanud viia teadust tipptasemele, teinud seda rahvusvahelise koostööga suuremaks ning panustanud targa rahva kujundamiseks haridusse. Teenetemärgi pälvivad farmatseut, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi korraline farmakognoosia professor ja ravimtaimede uurija Ain Raal ja Tallinna Tehnikaülikooli analüütilise keemia professor Riina Aav , kelle teadustöö fookuses on rohekeemia ja ringmajandus.

Tunnustuse pälvivad Eesti Teaduste Akadeemia metsanduse akadeemik ja Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri, kelle viimaste aastate tööde fookuses on metsade roll süsiniku- ja lämmastikuringluses; Eesti putukateadlane Jaan Viidalepp, kes on enamuse eestikeelsete liblikamäärajate autor ja panustanud aastakümneid märkimisväärselt valdkonna tutvustamisse; Maaelu Teadmuskeskuse vanemteadur, sordiaretaja ja seitsme kodumaise odra ning ühe kaerasordi aretaja Ülle Tamm; Tartu Ülikooli raku- ja molekulaarbioloog Sulev Kuuse, kelle peamine uurimisvaldkond on olnud geneetiliselt muundatud organismid.