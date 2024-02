Poola teatas Vene raketirünnaku tõttu Ukrainas oma ja liitlaste lennukite aktiveerimisest

„Informeerime, et täheldatakse Vene Föderatsiooni intensiivset kaugmaa lennuväe tegevust, mis on seotud raketilöökidega Ukraina territooriumil. Kõik vajalikud protseduurid Poola õhuruumi julgeoleku tagamiseks on käivitatud ja relvajõudude operatiivväejuhatus jälgib olukorda pidevalt. Me hoiatame, et on aktiveeritud Poola ja liitlaste lennukid, mis võib kaasa tuua kõrgenenud helitaseme eriti riigi kaguosas,“ teatas Poola operatiivväejuhatus.