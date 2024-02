Tartu 2024 laulu- ja tantsupidu viib õnneotsingule ja juure juurde

Tartus esimest korda kokku seotud laulu- ja tantsupidu jutustab loo sellest, kuidas teeb juurte hoidmine ja väärtustamine õnnelikuks. Peonädal vaatab kaugemale üksikisikust ning näitab, kui tähtsad on elus uudishimu ja avatud meel, et saaksime toimetada tugeva kogukonnana.

„Kultuuripealinna aasta on hea võimalus korraldada kahte Tartule nii tähtsat sündmust ja sünergia tekitada. Tantsijatele ja lauljatele on see lahe kogemus Tartusse kokku tulla, uusi tutvusi luua ja koos tähistada,“ rääkis laulupeo projektijuht Sander Tamm.

Tantsupeo „Juure juures“ kunstilise juhi Kristel Maruste sõnul kutsub tantsupidu süvenema vestlustesse, mida oma lähedastega peame.

„Tihti kipuvad jutud esivanematega jääma tervise ja kooli ümber. Mida tahaks vanaemalt küsida aga 5-aastane või hoopis 35-aastane, kui selleks päriselt aja võtame?“ rääkis Maruste. „On tähtis, et tunneksime oma juuri ja väärtustaksime elu, mida esivanemad on elanud – nii saame siduda põlvkondi, et ei ununeks juba kogetu ning selle kõrval oleks alati ka uut ja põnevat. Sellest „Juure juures“ kõnelebki.“

Laulupidu „Õnn ja rõõm“ pakub võimalust ise õnne ja rõõmu mõtestada. „Igas eluetapis tunneme neid tundeid veidi omamoodi, tihti ka unustame märgata. Olgu see tants, laul või pillimäng, nende kõigi võlu peitub ühises loomises – proovides, platsil ja laulukaare all. Hetked, mil koosloomine saab tiivad, on meile unustamatud ning neis peitubki õnn,“ kirjeldas laulupeo juhtideed kunstiline juht Küllike Joosing.

Ta lisas, et Tartu laulupidu tuletab meelde, milline õnn on see, et võime ja saame kokku tulla ning laulda südamest iseendale, oma kallitele ja isamaale.

Tartu 2024 laulu- ja tantsupeo nädala ajajoon 16. juunil jumalateenistus „Su üle Jumal valvaku“

16. juunil kaks tantsupeo etendust „Juure juures“

18. juunil kontsert-simman „Laia ilma peal“

19. juunil koorikontsert „Rohkest õnnista“

19. juunil Raadi öömuusika „Sull’ truuiks surmani“

20. ja 21. juunil kontsert-etendus „Mul kõige armsam“

22. juunil rongkäik ja laulupidu „Õnn ja rõõm“ Piletimüük laulu- ja tantsupeo sündmustele algab 13. veebruaril.