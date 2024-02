FOTOD | President Karis külastas kaitseväe diviisi

„Kaitseväe diviisist sain väga hea ülevaate ja ka mulje on väga hea. Pole palju aega mööda läinud kui diviisi moodustamise otsus tehti ja natuke rohkem kui ühe aastaga on palju ära tehtud,“ ütles president Karis.

„Kaitseme Eestit Eestis, oskame selleks rakendada liitlaste võimeid ja oleme tõrgeteta koostoime tagajad liitlaste jõudude, kaitseväe ja maakaitse üksuste jaoks. Väljaõpe ja arendamine on valmisolekuga paralleelselt toimivad protsessid,“ ütles kindralmajor Palm ning lisas, et diviis on valmis kaitsma Eestit kohe kui seda peaks vaja minema.