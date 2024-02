Teine tegevus on poliitiku sõnul keerukam ning hõlmaks läbirääkimiste alustamist. „See on pikk lugu – mitu aastat - sellest, kuidas tagada Euroopa julgeolek,“ ütles Nadeždin.

Poliitik rõhutas, et erinevate sõjas osalejate seisukohad vastandlikud. „Ukrainlased tahavad Krimmi sõjaliste vahenditega vabastada ja tagastada, mis on minu arvates täiesti võimatu,“ sõnas ta.

Intervjueerides märgiti, et Ukrainal on selge eesmärk viia Vene väed Krimmist välja ja tagasi Venemaa piirile. Nadeždin kinnitas, et kes iganes saab Venemaa presidendiks, „ei võta seda seisukohta kindlasti vastu“.