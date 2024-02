Vastsündinu leiti surnuna. Jätkuvad otsingud Läänemaal kadunud ema leidmiseks

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin rääkis teisipäeva õhtul, et politsei sai eile teate, et Läänemaal Lääne-Nigula vallas Suure-Lähtru külas leiti vastsündinu surnukeha. “Surnukeha oli leidnud ja teataja maja juurde toonud pere koer,“ tunnistas ta. „Politsei reageeris väljakutsele kohe ja kuna saabunud infole tuginedes ei olnud leitud lapse ema teada, siis alustati koheselt piirkonnas otsingutega, et leida vastsündinu ema.“