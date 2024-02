Kolm peamist viga, mida tehakse esimese auto ostmisel

Järgnevalt toome sinuni kolm peamist viga, mille vastu oma esimese auto jahtijad sageli eksivad. Kui suudad neid vigu vältida, saab olema sinu tulevik enda uue autoga märksa murevabam.

Viga #1: Lähtutakse emotsioonidest, mitte faktidest ja praktilisusest

Selle teemaploki tuum ei tiirle niivõrd isegi uue sõiduki omaduste ümber. Esimene küsimus, mida endale esitada, on see, kas auto omamine on üldse vajalik või tegelikult saaks igapäevased liikumised ka takso või ühistranspordiga tehtud.

Selge see, et autoga liiklemine on mugavam, paindlikum ja reeglina ka kiirem, kuid seevastu ka kindlasti kulukam. Kui sinu tunnihind ei ole just ülikõrge ja iga minut arvel, on auto näol tegemist pigem kulu kui investeeringuga.

Kui oled aga autoostu plussid-miinused läbi kaalunud ja jõudnud järelduseni, et autot on ikkagi igal juhul vaja, tuleb paika panna kriteeriumid, mille põhjal seda valima hakata.

Pane kirja, mis on need omadused ja mugavused, mille puudumisel sa mõnda autot isegi ei kaaluks: automaatkäigukast, püsikiirusehoidja, parkimiskaamera, suur pagasiruum, panoraamkatus jms. Kui eelarve on pigem piiratud, tasub alati eelistada praktilisemaid lahendusi – küll selle edevama autoni ka tulevikus jõuad.

Kui sinu soovid osutuvad kulukamaks, kui sinu praegune eelarve seda võimaldab, on sul neli võimalust, kuidas autoostuga edasi liikuda:

Leppida madalama varustustasemega autoga. Jätkata autoostuks raha kogumist. Võtta auto liisingusse. Kasutada autolaenu.

Kusjuures kui autoliisingu sissemakse jääb üldjuhul 10% kanti ja see raha tuleb endal leida, siis autolaenu puhul sissemakset ei nõuta ja laenu saab tagasi maksta võrdsete osade kaupa.

Viga #2: Kogu autoostu eelarve kasutatakse ostmise hetkel ära

Autoostu kogusumma on alati suurem, kui mõnes autoportaalis või kojameeste vahele surutud hinnalipikul näidatud number seda on. See tähendab, et lisaks auto ostuhinnale peab olema eelarves ruumi ka ostueelsele ülevaatusele, kindlustustele ning auto registreerimisele ja sellega seotud maksudele.