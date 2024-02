Türgi teeb jõupingutusi Musta mere teravilja algatuse taastamiseks

Ankara on püüdnud veenda Venemaad naasma Türgi ja ÜRO vahendatud Musta mere teravilja algatusse, mis tagas sõja ajal Ukraina teravilja turvalise ekspordi Musta mere kaudu. Venemaa astus kokkuleppest välja 2023. aasta juulis ning on öelnud, et pole algatuse taastamisest huvitatud.

Türgil on ühine merepiir nii Ukraina kui ka Venemaaga. Olenemata sõjast on riigi eesmärk on säilitada head suhted mõlemaga. Türgi on pakkunud Kiievile sõjalist toetust ning toetanud ka Ukraina territoriaalset terviklikkust. Samuti on Türgi olnud vastu Venemaale kehtestatud sanktsioonidele.