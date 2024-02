Keenia nälgimiskultuse juhile esitati süüdistus 191 mõrvas

Isehakanud pastor Mackenzie, kellele on juba varem esitatud süüdistused terrorismis, surma põhjustamises ning laste piinamises ja nendevastases julmuses, õhutas väidetavalt sadu oma järgijaid surnuks nälgima, et „kohtuda Jeesusega“, vahendab AFP.

Kohus otsustas, et 31. kahtlusaluse vaimne seisund ei võimalda tema üle kohut mõista ja tal kästi naasta kuu aja pärast.

Mackenzie vahistati mullu aprillis pärast seda, kui Shakahola metsast leiti ohvrite surnukehad. Lahkamine näitas, et enamik 429 ohvrist oli nälga surnud. Teisi, sealhulgas lapsi, oli aga kägistatud, pekstud ja lämmatatud.

Nüüd esitatakse küsimusi, kuidas suutis Mackenzie korrakaitsjate tähelepanu eest kõrvale hoida, kuigi ta on tuntud äärmuslane ja on varem kohtu all olnud.