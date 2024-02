Donald Trumpi vastu USA presidendikandidaadiks pürgiv Nikki Haley palus ähvarduste tõttu salateenistuse kaitset

On teatatud kahest niinimetatud swatting’u juhtumist Haley vastu. See tähendab, et häirekeskusele anti valeteade vägivallakuriteo kohta Haley kodus, millele reageerisid relvastatud politseinikud. Ühel korral olid kodus Haley kõrges eas vanemad.

Hiljuti küsiti Haley käest karmistatud turvameetmete kohta tema üritustel. Haley vastas, et „kui sa midagi sellist teed, saad sa ähvardusi. See on lihtsalt reaalsus ja see on OK“.