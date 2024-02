FT: Zalužnõi oodatav väljavahetamine muudab Ukraina lääne partnerid närviliseks

Üks allikas ütles, et neid muudab ebakindlaks Zalužnõi populaarsus Ukraina sõjaväelaste ja rahva hulgas, mis võib anda tagasilööke, kui ühtsus on otsustava tähtsusega.

Samuti ei ole selge, kes Zalužnõi välja vahetab. Neli asjaga kursis olevat inimest ütlesid FT-le, et juhtivad kandidaadid on Ukraina maaväe ülem, kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ja Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse (HUR) juht Kõrõlo Budanov .

58-aastase Sõrskõi puhul nähakse probleemina seda, et ta ei meeldi sõjaväelastele, kelle sõnul on ta langetanud otsuseid, mis on põhjustanud asjatut relvade, laskemoona ja elude kaotust.