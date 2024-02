Politsei loobub Tallinnas hoiatusmärkidest kiiruse mõõtmise ajal

2024. aasta jooksul on kavas kogu pealinna kesk- ja südalinn muuta 30 km/h alaks, erandiks vaid magistraaltänavad, kus jääb lubatud kiiruseks 40 km/h. Tallinna linnavalitsus on seda otsustanud teha järk-järgult. Jaanuaris vähendati lubatud sõidukiirust Liivalaia tänaval, mis on üks tihedama liiklusega tänavatest Tallinnas.

Taavi Kirss ütles, et kontrolli on kavas Tallinna kesklinnas veelgi tihendada ning selleks kasutakse põhiliselt just ajutisi automaatkiiruskaameraid, sest patrullidel on keeruline mitme sõidurajaga teel liiklust kontrollida.