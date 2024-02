Arupärijad Tõnis Lukas , Helir-Valdor Seeder ja Mart Maastik soovisid teada, kui palju on Eestis juba praegu erinevate kategooriate sisserändajaid ja kas valitsuse arvates tuleks sisserännet piirata või hoopis soodustada.

Kallas selgitas, et valitsuskoalitsioonis pole veel kokkulepet välismaalaste seaduses kehtestatud sisserände piirarvu üldregulatsiooni muutmises. „Meil on selge eesmärk korrastada välismaalaste Eestis viibimise, elamise ja töötamise regulatsioone, aga see eelnõu ei ole kuidagi valmis ja seda pole arutatud ka valitsuse istungil.“