FOTOD | Jüri Ratas võeti ametlikult Isamaa liikmeks

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus võttis oma esmaspäevasel korralisel koosolekul erakonda vastu 17 uut liiget. Teiste seas sai ametlikult isamaa liikmeks ka eelmisel nädalal oma erakonnaga ühinemisest teada andnud ekspeaminister Jüri Ratas.

Ratas ütles, et on tänulik isamaa Tallinna piirkonna juhatusele usalduse eest. „Soovin rakendada oma teadmised ja kogemuse, et pakkuda alternatiivi tänase valitsuse saamatule poliitikale. Isamaa on oma sõnade ja tegudega tõestanud, et suudab seda pakkuda. Lisaks julgeolekuküsimuste eest seismisele pean lähiaja väljakutsetest väga oluliseks positiivset ja ettevõtlust toetavat poliitikat, et Eesti majandus hakkaks tõusma ja töötuse kasv õnnestuks ümber pöörata,“ sõnas ta.

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman ütles, et kuigi sel aastal ootavad ees Euroopa Parlamendi valimised, tehakse erakonnas juba eeltööd ka 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimiseks. „Jüri kogemustepagas mitte ainult endise peaministri, vaid ka linnapeana kulub meile marjaks ära ja mul on hea meel, et Jüri on juba liitunud ka Isamaa fraktsiooniga Tallinna linnavolikogus,“ ütles ta.

„Valitsuse valed otsused on viinud Eesti ühiskonna tõsisesse stressiolukorda ning inimesed mitte ainult ei otsi positiivset alternatiivi, vaid soovivad ka ise kaasa lüües muutusi esile kutsuda. Kui Jüri liitus Isamaaga juba kogenud poliitikuna, siis mul on hea meel, et erakonna liikmeks astusid veel mitmed isamaalised inimesed, kes senini pole aktiivselt poliitikaga tegelenud, kuid kes jagavad erakonna väärtusi,“ lisas Solman.