Minister Riisalo: personaalriik peaks tavainimesel aitama oma igapäevaprobleemid sujuvalt ära lahendada

„Lihtsalt öeldes me tahame personaalriigiga liikuda sinna samasse, et kõik see, mida riik teeb oma erinevates ametkondades, ja neid on meil palju, ei ole inimese jaoks oluline. Meil on lihtsad elulised küsimused ja praegu sisenedes riigiportaali eesti.ee, juba lähitulevikus nutiseadmes täpselt analoogse kujunduse ja tuttava disainiga keskkonda ja tulevikus võib-olla lihtsalt häälkäskluste abil, me tegelikult saame oma igapäevased probleemid sujuvalt ära lahendatud. Alates lasteaiakoha leidmisest ja lõpetades keerulisemate teenustega, mis on tegelikult suunatud ennekõike ettevõtjatele.“