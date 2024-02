Äriregistrist on näha, et Lindeberg enam senisesse koduparteisse ei kuulu. Ta rääkis Delfile, et talle helistas Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler. „Soovis, et teeksin valiku, kas jätkan Parempoolsete liikmena või Vasakpartei juhatuse liikmena,“ märkis Lindeberg.

Ta selgitas, et valis antud olukorras oma töökohustuse ehk Vasakparteid puudutava. Ta sõnas, et kirjutas seejärel ise avalduse lahkumiseks. Lindeberg tõdes, et kui ta poleks seda teinud, oleks olukord ilmselt kiskunud sinnapoole, et leitakse mingi põhjendus, et ta Parempoolsetest välja visata.