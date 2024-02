Gruusia julgeolekuteenistus teatas, et tabas Ukrainast Gruusia kaudu Venemaale teel olnud pommid

SUS-i terroristmivastase osakonna juhataja Batša Mgeladze ütles pressikonverentsil, et konfiskeeriti kaks elektriauto akut, mida kasutati kokku kuue erilõhkeseadeldise varjamiseks. SUS-i teatel tehti kindlaks, et need lõhkeseadeldised sisaldasid sõjavägedes õhkimiseks kasutatavat plastiklõhkeainet C-4. Samuti leiti kuus sütikut ja taimerit, vahendab Gruusia väljaanne Civil.ge.

„Konfiskeeritud seadeldise esialgse uurimise põhjal tehti kindlaks, et kõik kuus seadeldist on valmistatud kõrgtasemel spetsialisti poolt ja on mõeldud suures raadiuses kahju tekitamiseks,“ ütles Mgeladze, lisades, et selliste seadeldiste aktiveerimine rahvarohketes kohtades tekitaks märkimisväärset kahju infrastruktuurile ja palju ohvreid.

SUS teatas, et lõhkekehad transporditi Ukrainast Odessast Rumeenia, Bulgaaria ja Türgi kaudu Gruusiasse, kuhu need saabusid 19. jaanuaril. Neid transporditi Ukraina registreerimisnumbriga autos ja need pidid jõudma Venemaale, täpsemalt Dariali piiripunkti kaudu Voronežisse.

SUS-i teatel saadeti üks konteineritest kolme lõhkekehaga Tbilisisse ja teine võeti vahelt enne Gruusia-Venemaa piiri.

SUS teatas, et süüdistus on esitatud seitsmele Gruusia, kolmele Ukraina ja kahele Armeenia kodanikule. SUS-i teatel organiseeris kogu protsessi Ukraina kodanik Andrei Šarašidze, kes oli 2020. aastal Ukraina valitseva erakonna Rahva Teener Odessa rajooninõukogu kandidaat. SUS-i teatel on Šarašidze algselt pärit Gruusiast Batumist.

„Selle juhtumi üksikasjad ja faktilised asjaolud annavad põhjust kahtlustada, et Gruusia territooriumi kasutamine ja Gruusia kodanike suur osalus selles pidid tekitama mulje, et terroriaktid, mis oleksid toime pandud nii Gruusias kui ka väljaspool selle piire, oleksid aetud Gruusia süüks nii planeerimis- kui ka läbiviimisfaasis,“ ütles Mgeladze.