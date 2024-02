Delfile ütles üks sealkandis elav inimene, et mõlemal juhul kallati mitmed mälestusmärgid üle punase värviga. Seda kinnitas ka prokuratuur.

Kohalike seas on nii sel juhul kui varasemate juhtumite puhul arutletud, et ilmselt oli tegu tellimustööga. „Kes ikka tuleks niisama selle peale, et keset ööd rikkuma minna,“ märkis allikas.