Isamaa kutsub jätkuvalt parlamendiparteisid üles umbusaldama Kaja Kallast

„Kas streigi lõppemine muudab midagi meie jaoks? Ei muuda. Valitsus on juhtimiskriisis. Kaja Kallas on poliitilises kriisis. Me kutsume endiselt parlamendijõude Kaja Kallase umbusaldamise taga seisma ja tema umbusaldust toetama,“ märkis Reinsalu. „Streigi küsimus demonstreeris näitena ühemõtteliselt, miks peaminister - ja valitsus tervikuna - on võimetud juhtima. See oli näide drastilise kriisi tekitamisest ja sealt abituna välja tulemisest.“