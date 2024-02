Luunja vallas leiti jõest surnukeha. Tegu on naisega, kes uppus detsembris Tartus

Laupäeva pealelõunal teatas paadiga Luunja vallas Veibri külas Porijõel liikunud inimene, et märkas vees ulpimas surnukeha. Päästjate abiga toodi laip kaldale ning politsei tuvastas riietuse ning uppunu juurest leitud dokumentide alusel, et tegu on 13. detsembril Tartus Sõpruse silla juures läbi jää vajunud ja kadunuks jäänud 76aastase naisega.