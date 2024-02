Töölaualt taskusse: mobiilne kättesaadavus online hasartmängudes

Mõne aasta eest kartsid mängurid, et mobiili vahendusel ei saa ligipääsu nii paljudele õnnemängudele nagu arvutipõhises versioonis. 2024. aastal ei ole see aga enam isegi küsimuskoht. Mõnes veebikasiinos võib mobiilseid mänge olla isegi rohkem või keskendutaksegi eelkõige nutitelefoni kogemusele. Kõik õnnemängud ongi esmalt disainitud nutiseadme jaoks ja alles siis lauaarvuti tarbeks, kuna suurem osa mänguritest kasutab nutiseadmeid õnnemängude nautimiseks.

Kasiinomängud on suuresti saanud üle minna nutitelefonidele tänu HTML5-tehnoloogiale, mistõttu polegi vaja mängude jaoks eraldi ühtegi programmi alla laadida: tegemist on kodeerimiskeelega, mis sisuliselt juhib kogu internetimaailma. Veel kümmekond aastat tagasi töötasid kasiinomängud aga Flashiga , mis paraku ei oleks suutnud nutitelefonidel kuidagi kenasti tööle hakata.

Kuna enamus kasiinomänge on aga siiski üsna lihtsad ja ei vaja suuremat nupuvajutust, on mängutootjad suutnud nii slotimängud kui ka lauamängud sättida igale ekraanisuurusele nii, et mäng kohaneb ekraaniga ideaalselt. See tähendab küll landscape-formaadis mängimist, kuid ekraani suurus ei takista mängimist mitte kuidagi.

Kui kasiinomängud olid alles nö lapsekingades ning hakkasid minema üle nutiseadmetele, oli suurim mure kogu mängu mahutamine väikesele ekraani lahutusvõimele nii, et kõik mängu graafilised nüansid säiliksid. See tähendas muuhulgas ka seda, et vanad mängud tuli ümber disainida, sobimaks uute tehnoloogiatega.

Üleminek arvutilt telefoni on kasiinomaailmas olnud suur küsimuskoht, millega tegelevad sajad tarkvaraarendajad igapäevaselt. Tänaseks on aga selge, et kasiino ja seal sisalduvad mängud, mis ei suuda kaasas käia mobiilse kättesaadavusega, ei suuda ka tänapäeval vee peal püsida.

Seoses nutitelefonide kiire pealekasvuga on kasiinomaailm aga pidanud veelgi rohkem tähelepanu pöörama tehnilistele faktoritele, muutmaks mängud kättesaadavaks ja kasutajasõbralikuks ka telefonil kasutades. See ei ole kaugeltki lihtne ülesanne, kuna hoolimata mängude lihtsusest on võrdlemisi keeruline jäädvustada õnnemängu väiksema ekraani jaoks.

Sellise edasiarendusega seoses täieneb mänguvalik praktiliselt iga kuu. Kõik suuremad mängustuudiod annavad regulaarselt välja uusi slotikaid või lauamänge, mis on kõik disainitud otse telefoni kaudu mängimiseks. Karmis konkurentsis püsimiseks tuleb tuua mänguriteni pidevalt uuendusi ning täienev mänguvalik on just üks nendest uuendustest.

Internetiühendus olgu stabiilne

Tehnoloogia on küll arenenud meeletu tempoga, ent internetikasiino kasutamine tähendab endiselt ka interneti kasutamist. Eestis võib küll olla internetiühendus sisuliselt kõikjal, kuid selle stabiilsus ja tugevus on omaette küsimused.

Kasiinos mängides tuleb aga tagada, et su seadmel on pidevalt stabiilne internetiühendus tagatud. Internetiühenduse katkemisel katkeb sinu mänguseanss ning paraku ei saa panustatud raha tagasi. Veelgi hullem: ühenduse katkemisel jääb mänguvoor sisuliselt katki, mis tähendab, et isegi, kui tegemist oleks olnud võitva panusega, ei saa võiduraha kätte.

Selliste olukordade vältimiseks tuleb tagada stabiilne internetiühendus, vastasel juhul võib mänguseanss võtta koleda pöörde. Nutitelefon või mitte, internetiühendus olgu alati parimal tasemel enne mängude harrastamist.

Turvalisus on endiselt oluline

Olgugi, et õnnemängud on saadaval telefonis ja mängimise alustamine ei võta aega praktiliselt kauem kui minutike, ei tähenda see, et moodsad kasiinod oleksid turvalisuse kuidagi unustanud.

Tänapäevased mobiilsed kasiinod rakendavad erinevaid turvamehhanisme, mille hulgas üks olulisemaid on SSL-sertifikaat. Tegemist on turvameetmega, mis tagab privaatse andmevahetuse. Kui kasiino on kaitstud SSL-sertifikaadiga, ei saa ükski kolmas pool oma nobedaid näppe andmevahetuse vahele pista, mis tähendab, et nii andmed kui ka tehingud on kaitstud.

Litsentseeritud mobiilsed kasiinod teevad seejuures koostööd tunnustatud tootjate ja makseviisidega, mis viitavad jällegi turvalisusele. Selliseid pisiasju ei tohi aga unustada - mobiilse kasiino valimisel on turvalisus oluline, seega tasub jälgida, et valitud kasiino oleks kaitstud SSL-sertifikaadiga. Niimoodi ei pea nutitelefoni vahendusel mängides muretsema kunagi oma andmete pärast.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!