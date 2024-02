Venemaa kutsus „ajalooliste tõsiasjade moonutamise“ pärast välja Iisraeli suursaadiku

Teates lisatakse, et rida Iisraeli diplomaadi avaldusi „on äärmiselt ebaõnnestunud algus diplomaatilisele missioonile, mis oleks pidanud olema suunatud kahepoolsete suhete arendamisele kahe riigi rahvaste huvides.

Eile avaldas Vene ajaleht Kommersant intervjuu Halperiniga, milles viimane ütles, et Venemaa pisendab holokausti tähtsust. Halperini sõnul ei olnud maailm veel kunagi varem näinud nii massilist ja plaanipärast inimeste hävitamist ainuüksi rahvusliku tunnuse alusel ja selle on üle elanud ainult juudi rahvas.

Venemaa välisministeerium kuulutas, et tees, mille järgi on holokaust ainult juudi rahva hävitamine, on vastuolus ÜRO peaassamblee resolutsiooniga.