Kalev Stoicescu: Türgi väisamine võimaldab Putinil anda ninanipsu NATO-le

Peatne visiit on märgiline just seetõttu, et tegemist on Ukrainas peetava täiemahulise sõja aegu esimese korraga, mil väisatakse NATO liikmesriiki. Kuigi tegemist on olulise verstapostiga - saab ju Putin sedasi demonstreerida n-ö rahvusvahelise isolatsiooni illusoorsust -, polnud selles uudises mitte mingit üllatust, märkis Kalev Stoicescu.