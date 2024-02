Esmakordselt Eestis: PlasmaGel/Biofiller – uus murranguline protseduur neile, kes soovivad täita kortse ja lisada volüümi ohutult, ilma sünteetiliste täitesüstide ja -filleriteta

Olete esimene kliinik Eestis, kes PRF PlasmaGeli protseduuri oma klientidele pakub. Miks selle protseduuri kasuks otsustasite?

Helina Vende: „Roosmarii kliiniku jaoks on protseduuride valikul olnud alati esmatähtis klientide ohutus ja protseduuride jätkusuutlikkus. See on ka põhjus, miks me ei paku oma klientidele sünteetilisi täiteaineid ega Botoxi süste. Oma vereplasmast loodud preparaadid on aga valdkond, mis meile suurt huvi pakub. Alustasime PRF-vereplasma kasutamist mesoteraapias ja juuste kasvu taastamisel. Tulemused on olnud märkimisväärsed. Vereplasmast naturaalse täiteaine ehk PlasmaGeli või teise nimega EZGeli loomine on aga uus kiiresti kasvav trend kogu maailmas ja me näeme sellel ka Eestis suurt potentsiaali. Pärast pikka otsimist õnnestus meil Eestisse tuua rahvusvahelise kooli spetsialistid, kelle käe all said kaks meie meedikut põhjaliku koolituse. Kehaomane, naturaalne ja ohutu – see on suund, mis sobib täielikult kokku ka meie kliiniku üldise kontseptsiooniga.“