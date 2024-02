Zelenskõi teatas, et kaalub mitme kõrge ametiisiku väljavahetamist

„See on inimeste küsimus, kes peavad Ukrainat juhtima. Taaslähtestamine on vajalik, ma räägin mitme riigi liidri väljavahetamisest, mitte ainult armeesektorist,“ ütles Zelenskõi, vahendab The Guardian.

Juba mitu nädalat on spekuleeritud, et Zelenskõi vabastab iga hetk ametist Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi.

Eilses intervjuus ütles Zelenskõi, et muudatused peavad minema kaugemale kui ühe inimese väljavahetamine.

„Kui ma räägin olukorda pöörde toomisest, pean silmas midagi tõsist, mis ei puuduta ainult üht isikut, vaid riigi juhtkonna suunda,“ ütles Zelenskõi.

Sõja võitmiseks tuleb Zelenskõi sõnul kõigil pingutada ühes suunas, ei tohi julgust kaotada, peab olema õige ja positiivne energia ja negatiivsus tuleb koju jätta.

Zelenskõi ütles veel, et rindel on kujunenud patiseis ja Ukrainal on vaja tänapäevaseid tehnilisi vahendeid, vahendab UNIAN.

„Sõja kohta rindel – see on patiseis, see on fakt, sest olid viivitused tehnikaga ja viivitused tähendavad vigu. Me võitleme terroristide vastu, kellel on üks maailma suuremaid armeesid. Laskemoona ei jätku, aga vaja on tänapäevaseid tehnilisi vahendeid,“ ütles Zelenskõi.

Samal ajal on Ukraina mereoperatsioonidel positiivseid tulemusi, märkis ta.

„Venemaa on kaotanud palju laevu ja Mustal merel on meil õnnestunud luua viljakoridor. See operatsiooni pragmaatiline osa, millel on mõju majandusele, on positiivselt ellu viidud,“ lisas Zelenskõi.