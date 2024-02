USA senaatorid tulid välja piirijulgeoleku ja Ukraina abistamise eelnõuga. Vabariiklased selle läbiminekuks lootust ei anna

Eelnõu kohtas kohe vastuseisu paljude vabariiklaste hulgas nii esindajatekojas kui ka senatis ning esindajatekoja vabariiklaste liidrid teatasid, et seda ei panda isegi hääletusele. Mõlema erakonna läbirääkijad teevad aga tööd, et see pakett viimase hetke jõupingutusena rahaeraldus Ukrainale heaks kiita kongressis maha müüa. Rõhutatakse, et kongressil on üle aastate parim võimalus teha muudatusi USA sisserändeseadusesse, vahendab Associated Press.