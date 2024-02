Iga kümnes eestlane on jäägitult sularaha usku

„Oluline tendents on see, et jaemaksetes sularaha osatähtus vähehaaval pidevalt väheneb. Praegusel hetkel Eestis, väga jämedalt öeldes, on umbes olukord selline, et meie hulgas on circa 10 protsenti inimesi, kes on jäägitult sularaha kasutajad või fännid.“

„Kui me räägime kõikidest teistest makseviisidest ja sularaha alternatiividest, siis neid iseloomustab see, et nad on tehnoloogiliselt seotud. Nad eeldavad tehnoloogilist infrastruktuuri ja see infrastruktuur on väga sageli kuskile kontsentreeritud. On see siis mingi server või serveri laadne seade. Kui selle seadmega midagi juhtub, siis arveldamise võimalus lakkab. Sularahaga arveldamiseks pole vaja sülearvutit, mobiiltelefoni, elektritoidet. Valgust võib-olla oleks vaja, aga küünlavalgel saab aru, et milline on 50 eurone ja milline on 10 eurone.“