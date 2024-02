EL-i tippdiplomaat hoiatas Lähis-Ida plahvatusohtliku olukorra eest

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Nasser Kanaani väitis, et USA rünnakutes hukkus rohkem kui 40 inimest. Ta ütles avalduses, et rünnakud kujutavad endast „USA järjekordset seikluslikku ja strateegilist viga“, mille tulemuseks on ainult piirkonna suurenenud pinge.

„Nad väitsid, et need on turvatsoonid, kuid tegelikult näeme, et tsiviilelanikkonda mõjutav pommitamine jätkub ja see loob väga kohutava olukorra,“ ütles ta. Borrell rõhutas, et konflikt on tekitanud doominoefekti.