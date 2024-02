Politsei otsustas, et autoga kiirust ületanud mees pääseb puhtalt. Oli ju tema siht naine haiglasse sünnitama viia

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss rääkis Delfile, et kuigi fraasi „mu naine sünnitab!“ kasutavad kiirust ületanud mehed vabanduseks üsna sageli, oli seekord sõidukit peatades kohe näha, et sellel lausel on ka tõsi taga.

„Pärast kiiret infovahetust autos viibinutega mõistsid patrullpolitseinikud, et kiireimini pääseb esmaabini siis, kui ise sõiduki haiglani eskordime. Iga säärast hädaolukorrajuhtumit tuleb hinnata erinevalt ja politseinikul on õigus sündmuskohal vastavalt situatsioonile ja kõikidele asjaoludele otsustada, milline on kõige otstarbekam lahendus,“ selgitas ta. „Kui tõesti on olukord, kus iga sekund on elulise tähtsusega, siis on loomulikult politsei esmane ülesanne kodanikku aidata nii kuis võimalik.“