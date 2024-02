Vilniuse lennujaamas libises maanduv lennuk rajalt maha

Vilniuse lennujaam teatas, et esialgsetel andmetel oli lennukis 179 reisijat ja 6 meeskonnaliiget. Nad lisasid, et sündmuse tagajärjel keegi vigastada ei saanud ning lennuk ruleeris seejärel parklasse, kus lasti reisijatel õhusõidukist väljuda. Lennujaama ametnikud alustasid juurdlust asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks.

Avion Express kommunikatsioonijuht Rolanda Lipnevičiūtė väljendas juhtunu kohta kahetsust ja vabandas reisijate ees ebamugavuste pärast. Nad rõhutasid, et lennuohutus on kõrgeim prioriteet ning pärast juhtumit alustati viivitamatult uurimist, et välja selgitada lennuki rajalt maha libisemise põhjused.