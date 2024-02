VIDEO ja FOTOD | Vasakpartei juhatuse valimine kukkus läbi. Juhi kohusetäitja: ei oodanud, et nii vähe inimesi kohale tuleb

Lindeberg nentis, et kuigi kvoorumit täna kokku saada ei loodetud, tuli inimesi siiski oodatust vähem. „Ajakirjanikke on rohkem kui liikmeid,“ nentis ta kuiva muigega. Juhi asendaja loodab enda sõnul, et aasta lõpuks valitakse juhatus siiski ametisse. Esimehekandidaatide osas jäi Lindeberg napisõnaliseks, kuid märkis, et tema teada on neid rohkem kui üks.