Eesti antud Javelini tankitõrjeraketid jõudsid Ukrainasse

„Mul on hea meel, et järjekordne abipakett on Ukrainasse kohale jõudnud ja Ukraina kaitsjate kasutuses,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur pressiteate vahendusel. „Viimased arengud Euroopas näitavad, et nii hädavajalike mürskude saatmine kui muu sõjaline abi Ukrainale jätkub suures mahus ja sellega saadame koos liitlastega Kremlile selge sõnumi, et me jätkame Ukraina toetamist kuni võiduka lõpuni,“ sõnas Pevkur.