VIDEOD | USA alustas õhulöökide andmist sihtmärkidele Süürias ja Iraagis

USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ütles ööl vastu laupäeva, et rünnakud said alles alguse ja jätkuvad ka järgmistel päevadel. USA ametnikud rääkisid New York Timesile, et lähipäeval võidakse rünnakuid laiendada ka teistele rajatistele ja relvarühmitustele.