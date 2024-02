VIDEO | USA alustas õhulöökide andmist sihtmärkidele Süürias ja Iraagis

Õhulöögid on vastuseks Iraani toetatud rühmituste drooni- ja raketirünnakutele USA vägede vastu regioonis, sealhulgas pühapäevasele droonirünnakule Jordaanias, milles hukkus kolm USA sõjaväelast.

USA keskväejuhatus teatas õhtuses avalduses, et selle väed viisid Iraagis ja Süürias läbi õhurünnakud Iraani Islami revolutsioonilise kaardiväe eliitüksuse Quds ja sellega seotud relvarühmituste vastu.

„USA sõjavägi andis löögi enam kui 85 sihtmärgile, kusjuures arvukate lennukitega, sealhulgas USAst kohale lennanud kaugpommitajatega,“ märkis keskväejuhatus. „Õhurünnakutes kasutati rohkem kui 125 täppismürsku.“

Tabatud objektide seas olid juhtimis- ja luurekeskused ning laskemoona-, raketi- ja droonilaod.

„Ohtlik hetk Lähis-Idas“

Kaitseminister Lloyd Austin sõnas eile Pentagonis, et USA ei talu rünnakuid USA sõdurite vastu.

„See on Lähis-Idas ohtlik hetk,“ ütles Austin, märkides, et jätkub Iisraeli sõda Hamasi vastu Gaza sektoris ja Jeemeni huuthi mässulised ründavad jätkuvalt Punasel merel kaubalaevu.

„Me jätkame tööd, et vältida laiemat konflikti regioonis, aga me teeme kõik vajaliku, et kaitsta Ameerika Ühendriike, meie huve ja inimesi, ning vastame, kus otsustame, millal otsustame ja kuidas otsustame.“

USA ametiisikud rääkisid eile CBS Newsile, et oluline tegur löökide ajastamisel on ilm. USA-l on küll võimekus rünnata ka halva ilmaga, aga eelistatakse valitud sihtmärkide paremat nähtavust, et hoida ära kogemata tsiviilisikute tabamine.

Iraani reaktsioon ähvardavale USA kättemaksurünnakule Iraani käsilasorganisatsioonide vastu on olnud igasuguse vastutuse pidev eitamine. Teheran on ka hoiatanud, et igasugune rünnak Iraani territooriumi või selle isikkoosseisu vastu eskaleeriks pingeid, mitte ei muudaks olukorda USA vägede jaoks ohutumaks.